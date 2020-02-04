Самолет ВКС РФ вывез 82 человека из Уханя в Россию

С личными вещами и в сопровождении военных медиков из Уханя в Россию на первом самолете ВКС РФ вылетели россияне. Врачи ведут непрерывный контроль за состоянием 82 человек. Второй самолет вылетел в Китай для продолжения эвакуации граждан РФ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщил «Интерфакс». Медики провели первичный осмотр граждан.

«Первый самолет Воздушно-космических сил России с гражданами Российской Федерации вылетел из аэропорта Ухань Китайской народной республики в Российскую Федерацию», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила агентству, что на борту самолета нет заболевших людей.

«Людей с клиническими признаками заболевания из Уханя вывезти невозможно, на борт приглашены и размещены на борту и уже летят только люди, которые имеют клинически здоровое состояние на сегодняшний день», — сказала Попова.

Она напомнила, что в Россию в самолете Минобороны летят дети, для которых очень важно создать комфортные условия.

Источник фото: сайт ВОЗ.

Попова добавила, что сопровождающие рейс врачи постоянно измеряют температуру, и, по последним данным, ни у кого из пассажиров ухудшения состояния нет. По прилете таможенный досмотр и пограничный контроль россияне пройдут прямо на летном поле, чтобы избежать лишних контактов.

Всего должны эвакуировать их Уханя 147 россиян.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки жертвами уханьской пневмонии стали 425 человек и выздоровели 680 пациентов. Около трех тысяч госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Эвакуированных из Ухани россиян отвезут в карантинный центр в 30 километрах от Тюмени, где они проведут две недели.