Мир 19 февраля 2023, 01:25 Самолет вице-президента США Харрис сломался в Германии Bloomberg: вице-президент США Харрис не смогла улететь в ФРГ из-за поломки самолета Pxhere

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Вице-президенту США Камале Харрис придется вернуться в Соединенные Штаты на военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster из-за поломки ее основного борта. Об этом сообщила журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своем Twitter.

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«Бело-голубой самолет вице-президента сломался. Камала Харрис вернется в США из Германии на самолете поддержки C-17», — написала она.

Twitter

Позже пресс-служба Белого домам подтвердила возвращение Харрис в США на борту военно-транспортного самолета. При этом указывалось, что решение об этом приняли в последнюю минуту.

Выбор в пользу военно-транспортного воздушного судна был связан с«трудностями с обслуживанием» борта вице-президента США, уточнили в пресс-службе.

Согласно графику, Харрис должна была вылететь из Мюнхена в 19:35 по московскому времени. В 04:55 по московскому времени 19 февраля ее ожидают на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

В ходе выступления на Мюнхенской конференции американский вице-президент Камала Харрис заявила, что после начала спецоперации на Украине хорошие отношения России и Китая стали серьезно беспокоить США.