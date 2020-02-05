Самолет вернулся в аэропорт из-за шутки о коронавирусе
В Канаде неудачная шутка пассажира стала причиной возвращения рейса в аэропорт Торонто. 29-летний мужчина заявил во время полета, что был в Китае и заразился коронавирусом, сообщил сайт «Аргумента и факты» со ссылкой на CBC.
Самолет авиакомпании WestJet направлялся из Торонто на Ямайку с 243 людьми на борту. Заявление шутника заставило экипаж вернуться в аэропорт вылета.
9 марта состоится суд над виновником инцидента.
Напомним, ВОЗ не признали пандемией вспышку коронавируса в Китае. На данный момент число заболевших составляет более 20,7 тысячи человек, из которых 20,5 тысячи — в Китае. Скончались от заболевания 427 человек, 727 пациентов выздоровели.
Власти РФ предприняли меры для препятствия распространения коронавируса. Сейчас с Китаем приостановлено железнодорожное сообщение, а также закрыты пропускные пункты на российско-китайской границе. С 14 февраля приостановят чартерное сообщение с Китаем.