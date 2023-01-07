Мир 07 января 2023, 08:47 Самолет в Японии прервал рейс из-за угрозы взрыва NHK: летевший из Нариты в Фукуоку самолет сел в Аити после сообщения о бомбе на борту

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Самолет Jetstar Japan в Японии, следовавший из Нариты в Фукуоку, вынужденно приземлился в аэропорту Тюбу в префектуре Аити после поступившего сообщения о заложенной на борту бомбе. Об этом сообщил телеканал NHK.

Всего на борту находились 136 человек и шесть членов экипажа, хотя первоначально на рейс забронировали 149 мест. После приземления в Аити экипаж раскрыл надувные аварийные трапы, по которым люди оперативно покинули салон. При эвакуации несколько человек получили легкие травмы.

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К взлетной полосе прибыли экстренные службы, самолет оцепили. Проверка заняла около четырех часов, она показала, что тревога была ложной.

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По предварительной информации, звонок о минировании самолет поступил из Германии. Неизвестный мужчина на английском языке сообщил, что на борту спрятана 100-килограммовая бомба.

Проверка самолета создала задержки рейсов в аэропорту Тюбу и привела к скоплению пассажиров, ожидающих вылета.