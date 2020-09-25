Самолет разбился под Харьковом. Видео

Самолет рухнул в Харьковской области на Украине. По предварительным данным, он был грузовым. Очевидцы публикуют первые видео в социальных сетях.

По данным украинских СМИ, разбился военный самолет Ан-26. Издание «Страна.ua» пишет, что крушение произошло около Чугуева.

На видео, которое опубликовали очевидцы в социальных сетях, запечатлен пылающий самолет. По всей видимости, при ударе с землей он взорвался.

«Информации сейчас нет. Мы проверяем. На место выехала следственно-оперативная группа», — сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь областной полиции Елена Баранник.

В Гражданском воздушном патруле Харьковской области сообщили, что Ан-26 заходил на посадку и «просто вошел» в землю. Из него никто не катапультировался. Предварительно, на борту были курсанты, проводившие учебный полет.

Источник «Интерфакс-Украина» сообщил, что на борту разбившегося под Харьковом Ан-26 могло быть до 30 человек.

Украинские СМИ сообщают, что на место катастрофы выехал губернатор области. Завтра туда же прилетит президент Украины Владимир Зеленский.

По неофициальным данным, есть выжившие — четыре человека отправлены в больницу с тяжелыми ожогами.