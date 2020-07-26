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    26 июля 2020, 09:22

    Самолет упал на жилой дом в Юте. Видео

    Андрей Иванов

    Самолет Piper 32 рухнул на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта). При крушении погибли три человека. Один из них — ребенок.

    «Информация по пострадавшим и погибшим в крушении: трое взрослых и трое детей. Двое погибших взрослых и один ребенок. В доме, на который упал самолет, пострадала пожилая женщина. Она находится в критическом состоянии. Имена будут в ближайшее время», — говорится в сообщении городского управления полиции на странице в Twitter.

    По данным полиции, погиб девятимесячный ребенок. В живых остались дети 12 и двух лет. Жертвами крушения стали пилот и пассажирка самолета. Выжившим сейчас помогают медики.

    По сообщению местных СМИ, после авиакатастрофы начался пожар, который перекинулся на соседние жилые дома. Более подробной информации о случившемся пока нет.

    Новости SMI.FM