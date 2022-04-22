Самолет упал на территории фабрики в США

Легкомоторный самолет потерпел крушение в американском штате Джорджия. Он упал на территории продуктовой фабрики. Об этом сообщил руководитель местной полиции Кен Мальколм, его слова привело РИА «Новости».

По данным правоохранителей, самолет Cessna упал на территорию фабрики General Mills вскоре после взлета.

«Самолет накренился вправо и упал на место позади нас», — сообщил в ходе пресс-конференции Мальколм.

Крушение произошло на парковке транспорта предприятия. Никто из сотрудников не пострадал. В настоящее время неизвстно, сколько человек находились на борту Cessna и что стало причиной аварии.

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