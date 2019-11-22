Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Одессе

Самолет Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула, экстренно сел в Одессе. Во время приземления лайнер получил повреждения.

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Как сообщил телеканал «Россия 24», экипаж не смог посадить Boeing-737 с первого раза из-за сильного ветра. Борт ушел на второй круг, в итоге приземление прошло неудачно. В этот момент у лайнера надломилась передняя стойка шасси, и он частично съехал с полосы на грунт.

На борту находились 136 пассажиров, никто из них не пострадал. Людей эвакуировали с помощью надувных трапов. Кадры этого момента попали на видео.

Причины произошедшего выясняются. По предварительной информации, экипаж перед приземление сообщил о низком давлении масла в системе.

Издание «Думская» написало, что это уже второй подобный случай в Одессе за последние сутки. Ранее ЧП произошло с частным самолетом Gulfstream. У него подломилась передняя стойка шасси на взлете.