Самолет свалился на жилой дом на западе Украины. Видео

Легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в селе Шепаровцы в Ивано-Франковской области Украины. В результате случившегося погибли четыре человека. Об этом сообщила Госслужба по ЧС Украины.

После падения самолета начался пожар. Спасатели пытаются его потушить. На кадрах видно, как из крыши валит густой дым. По данным ведомства, лайнер потерпел крушение около 13:40. Менее чем через 20 минут после этого пожарные смогли локализовать возгорание. В тушении огня участвуют 10 человек и три единицы техники. Причины случившегося выясняются.