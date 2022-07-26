Самолет совершил экстренную посадку после отказа двигателя в Колумбии

В Колумбии совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Avianca после отказа одного из двигателей. Борт выполнял рейс Медельин — Богота, сообщает издание Semana со ссылкой на пассажиров.

«Airbus 320 компании Avianca в понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, завершив свой маршрут из Медельина. У самолета, следовавшего рейсом 9351, незадолго до прибытия в столицу отказал один из двигателей», — говорится в материале.

Очевидцы сообщили, что в середине полета они услышали грохот с одной стороны самолета, до самой посадки раздавался раздражающий шум.

По словам представителя авиакомпании, экипаж запросил аварийную посадку после сообщения о неисправности одной из систем самолета. Аэропорт Эль-Дорадо, служба гражданской авиации и пресс-служба Avianca пока не дали официальных комментариев о произошедшем.