Самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Аргентине

Двигатели частного самолета Cessna C560X заглохли в воздухе недалеко от аргентинского города Мирамар. Пилот принял решение об аварийной посадке на кукурузное поле. На борту воздушного судна находились девять человек — никто не пострадал.

Как сообщил портал Infobae со ссылкой на пилота, после поломки, завести двигатели в воздухе не удалось. Нужно было срочно найти подходящую площадку для экстренной посадки. Ситуацию усложняла низкая видимость и дождь.

Времени на поиски не было, поэтому пилот принял решение садиться на кукурузное поле в нескольких километрах от города Мирамар. Аварийная посадка прошла удачно. Никто не погиб и не получил травм.

15 августа 2019 года пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Раменском районе Московской области. Причиной происшествия стало столкновение с птичьей стаей — несколько пернатых попали в двигатель лайнера. В результате жесткой посадки никто из пассажиров и членов экипажа не погиб.