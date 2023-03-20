Мир 20 марта 2023, 11:15 Самолет Си Цзиньпина пролетел больше половины пути в Москву Самолет председателя КНР на пути в Россию стал самым популярным на Flightradar24 Unsplash

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Предполагаемый самолет председателя КНР Си Цзиньпина пролетел наибольшую часть пути в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Рейс CA60 авиакомпании Air China стал самым популярным из отслеживаемых в сервисе Flightradar24.

По данным на 11:00 за его полетом следили более 24 тысяч человек. В этот момент Boeing-747 авиакомпании Air China из Китая пролетел мимо Перми и Нижнего Новгорода в сторону Москвы. Следующим по популярности стал рейс EO3594 авиакомпании Pegas Fly из Таиланда в Москву с 2,2 тысячи отслеживаний.

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Лидеры России и Китая встретятся тет-а-тет за неформальным обедом, а официальные переговоры пройдут 21 марта. Си Цзиньпин назвал целью своего визита укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Он рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным перспективы развития отношений двух стран. Эту поездку назвали вызовом для США и другим странам Запада, которые попытались при помощи санкций обрушить российскую экономику.

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