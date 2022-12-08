Мир 08 декабря 2022, 21:27 Самолет с Виктором Бутом пересек границу России Самолет с Виктором Бутом вылетел в Москву после дозаправки в Махачкале Pxhere

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Самолет, на борту которого находится Виктор Бут прилетел на территорию России. Он опускался на дозаправку в Махачкале, отметил ТАСС.

Сейчас воздушное судно вылетело в Москву после дозаправки. Прибытие самолета ожидается через несколько часов.

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«Самолет после дозаправки вылетел из Махачкалы. Его прибытие ожидается в Москве примерно через три часа», — сообщили агентству в в авиационных службах.

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Во время дозаправки Бут созвонился с матерью и женой. Кадры разговора показал телеканал «Звезда».

«Не переживайте, все нормально. Расскажу при встрече», — сказал освобожденный россиянин.

Россиянина Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде, с 2010-го он находился в заключении в США. Судебное дело стартовало в 2011 году, оно длилось до 5 апреля 2012 года. Суд присяжных приговорил россиянин к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов.

На протяжении нескольких лет Москва вела переговоры с Вашингтоном по освобождению Бута. Идти на обмен Штаты отказывались. Но летом 2022 года, как писали СМИ, американская сторона предложила России обменять Бута на осужденных в РФ Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер.

Обмен Бута на Грайнер состоялся 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. «360» рассказал, в чем обвиняли россиянина в Вашингтоне и почему это было политическим делом.