Самолет с туристами разбился в Перу

Самолет с туристами разбился в долине Наска в Перу. В результате крушения погибли семь человек. Об этом сообщило министерство транспорта страны.

«Семь человек погибли в пятницу в результате крушения самолета в зоне Наска. Самолет разбился в районе Майоро», — написало радио RPP со ссылкой на министерство.

Самолет с регистрационным номером OB2109 вылетел днем 4 февраля на популярную экскурсию. Туристы должны были пролететь над геоглифами — удивительными изображениями, которые можно рассмотреть только с воздуха. После взлета воздушное судно потерпело крушение.

На борту находились двое граждан Чили и трое — Нидерландов. Всего в самолете летели семь человек, из которых двое были членами экипажа.

В район крушения прибыли спасатели Национальной полиции и пожарные. На месте специалисты нашли сгоревшие обломки самолета. Как уточнили в министерстве, воздушное судно упало на дорогу в нескольких километрах от аэропорта Мария Райх. О крушении уже сообщили в Комиссию по расследованию авиационных происшествий (CIAA).