Мир 17 июня 2023, 16:23 Самолет с сотрудниками службы безопасности ЮАР и прессой не полетит в Петербург RT: Самолет с сотрудниками службы безопасности ЮАР и журналистами не полетит в Петербург Freepik

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Самолет с сотрудниками службы безопасности ЮАР и журналистами заблокировали в варшавском аэропорту. Авиасудно не полетит в Петербург, сообщил RT.

Один из представителей прессы рассказал, что Венгрия не выдала разрешение на полет над воздушным пространством страны. Служба безопасности вернется в Южно-Африканскую Республику.

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«Но это касается только службы безопасности, а не президента», — сказал собеседник.

Он подтвердил, что глава ЮАР Сирил Рамафоса прибудет в Россию. Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин и Рамафоса проведут отдельную двухстороннюю встречу 17 июня.

У президента России также запланирована встреча с представителями африканских стран по урегулированию украинского конфликта.

Рамафоса 16 мая объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Накануне президент ЮАР и другие члены миротворческой миссии, в том числе лидеры Замбии, Коморских Островов и Сенегала, приезжали в Киев.