Самолет с россиянами вылетел из аэропорта Нью-Йорка

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» с россиянами на борту вылетел из аэропорта JFK в Нью-Йорке. Информация об этом появилась на табло.

По данным российского консульства в Нью-Йорке, на рейс зарегистрировались 276 человек, пишет РИА «Новости».

Ранее был составлен перечень пассажиров рейса Su103 Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва.

Сейчас в США ситуация с коронавирусом обстоит хуже всего. Число зараженных в Штатах больше, чем в любой другой стране. Нью-Йорк можно назвать эпицентром пандемии в Америке.

На фоне пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Исключение составляют только вывозные рейсы, почтовые, грузовые, гуманитарные и санитарные рейсы, а также транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории России, перегоны пустых самолетов для техобслуживания и полеты, которые осуществляются по отдельным решениям российского правительства.