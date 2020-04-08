Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Российские граждане, застрявшие в Нью-Йорке, вылетели в Москву. Их вывезли возвратным рейсом авиакомпании «Аэрофлот». На борт поднялись несколько десятков людей. На этом же самолете несколько часов назад в Нью-Йорк прилетели американцы, которые пожелали вернуться в Соединенные Штаты.

Самолет с соотечественниками должен приземлиться в аэропорту Шереметьево после 15:00 по московскому времени.

Российские граждане смогли улететь домой из США не с первого раза — 3 апреля рейс в Москву отменили. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что более двух тысяч россиян заявили дипломатам, что хотят покинуть США и вернуться домой.

Накануне рабочая группа Минтранса РФ составила предварительный график вывоза россиян из-за рубежа. Он рассчитан на ближайшие дни. Помимо Нью-Йорка, людей отправят домой из индийского штата Гоа, Токио, Мале и некоторых других городов.

Ранее ведомство также сообщило, что российские граждане вернутся домой бесплатно, если у них на руках билеты отечественных авиакомпаний. Те, кто купил билеты иностранных перевозчиков, должны заплатить 200-400 евро.