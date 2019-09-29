Частный самолет, на борту которого были президент Кипра Никос Анастасиадис и кипрская делегация, развернулся в небе и вернулся в Нью-Йорк. Такое решение экипаж принял из-за проблем с лобовым стеклом.

Как сообщил сайт кипрского телеканала Sigma, делегация во главе с президентом республики возвращалась домой после того, как приняла участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Самолет с делегацией вылетел из нью-йоркского аэропорта. но в небе пилоты заметили проблемы с лобовым стеклом.

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Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Борт благополучно приземлился в гавани имени Джона Кеннеди. Делегация и президент Кипра отправились в отель.

Ожидается, что киприоты отправятся домой днем в воскресенье, 29 сентября. Пока что делегация отдыхает. О техническом состоянии самолета официальных сообщений пока не поступало.