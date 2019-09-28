Самолет с премьером Пакистана вернулся в Нью-Йорк из-за поломки

Самолет с делегацией Пакистана, принимавшей участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вернулся в аэропорт имени Джона Кеннеди. Лайнер с премьером Пакистана на борту успел отлететь от Нью-Йорка на 700 километров.

Как сообщил сайт телеканала Geo.tv, вскоре после взлета на борту самолета была обнаружена техническая неисправность. Телеканал указывает на нее как на «незначительную». Тем не менее экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Вернувшись в Нью-Йорк, делегация отправилась в гостиницу, чтобы отдохнуть и дождаться конца ремонта и проверки самолета. По состоянию на момент публикации новости глава пакистанского правительства и остальные члены делегации еще находились в Нью-Йорке, хотя неподтвержденные сообщения об окончании ремонта и проверки самолета уже поступили.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан возвращался в Пакистан после недельной поездки по Соединенным Штатам, в которой он встретился с несколькими мировыми лидерами. Кроме того, премьер выступил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.