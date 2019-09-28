Самолет с премьером Пакистана вернулся в Нью-Йорк из-за поломки
Как сообщил сайт телеканала Geo.tv, вскоре после взлета на борту самолета была обнаружена техническая неисправность. Телеканал указывает на нее как на «незначительную». Тем не менее экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Вернувшись в Нью-Йорк, делегация отправилась в гостиницу, чтобы отдохнуть и дождаться конца ремонта и проверки самолета. По состоянию на момент публикации новости глава пакистанского правительства и остальные члены делегации еще находились в Нью-Йорке, хотя неподтвержденные сообщения об окончании ремонта и проверки самолета уже поступили.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан возвращался в Пакистан после недельной поездки по Соединенным Штатам, в которой он встретился с несколькими мировыми лидерами. Кроме того, премьер выступил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.