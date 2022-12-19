Мир 19 декабря 2022, 13:01 Самолет с пострадавшим главой Русского дома вылетел из ЦАР в Россию Посольство РФ подтвердило вылет главы Русского дома в ЦАР Сытого в Россию flickr

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Самолет с главой Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрием Сытым на борту вылетел 19 декабря из Банги в Россию. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в ЦАР.

«Да», — ответил в российском диппредставительстве на соответствующий вопрос.

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Сытый получил ранение при взрыве посылки, которую ему прислал аноним. Главу Русского дома в ЦАР госпитализировали. Охрану посольства России в ЦАР после этого случая усилили. МИД РФ назвал случившееся террористическим актом.

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Медики оценивали состояние Сытого как стабильно тяжелое. Дипмиссия в связи с этим приняла решение доставить пострадавшего в Россию для оказания более качественной медицинской помощи.

Полиция Центрально-Африканской Республики проводит расследование, полиция уже допросила человека, находившегося в кабинете Сытого незадолго до взрыва. Об этом стало известно из сообщения местной радиостанции «Ндекелука».