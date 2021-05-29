Самолет с первой группой российских дипломатов вылетел из Праги в Москву

В Москву из Праги вылетел самолет с первой группой сотрудников российского посольства, которых выслали из европейской страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в столице Чехии.

На борту лайнера находятся дипломаты и административно-технические сотрудники ведомства. Они уезжают домой в рамках уравнивания численности персонала российского посольства в Праге и чешского посольства в Москве.

Отношения между Чехией и Россией испортились после обвинений сотрудников российских спецслужб во взрывах на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Никаких доказательств этому чешская сторона не предоставила, зато потребовала компенсацию в размере миллиарда крон (3,5 миллиарда рублей) и объявила несколько российских дипломатов персонами нон грата. Россия ответила зеркально и включила Чехию в список недружественных стран.

Член думского комитета по международным делам Елена Панина объяснила, что власти РФ решились на такой шаг из-за антироссийской позиции и повторяющихся действий против Российского государства.