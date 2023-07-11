Мир 11 июля 2023, 21:30 Самолет с пассажирами аварийно сел в Сомали, обошлось без жертв Sonna: пассажирский самолет аварийно приземлился в Могадишо, двое пострадали

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Пассажирский самолет Embraer 120 совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Сомали Могадишо. Об этом со ссылкой на управление гражданской авиации страны сообщило агентство Sonna.

«Самолет типа Е120 авиакомпании Halla Airline сегодня, 11 июля, разбился при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде», — рассказали в ведомстве.

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Видео жесткой посадки появилось в Сети. На кадрах видно, как самолет заходит на посадку. При приземлении его на огромной скорости разворачивает на взлетной полосе, после чего Embraer врезается в забор. В результате у воздушного судна оторвало крыло и передние шасси. На борту потерпевшего крушение самолета находилось 30 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не погиб. Два человека получили травмы.

Самолет Ан-24 совершил жесткую посадку в аэропорту Ноглики Сахалинской области 6 июля. Пилот смог посадить воздушное судно только с четвертой попытки из-за непростых погодных условий: сильного ветра, плохой видимости и низкой температуры. О пострадавших не сообщалось.