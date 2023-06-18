Мир 18 июня 2023, 09:35 Самолет с охраной президента ЮАР вылетел из Польши в Преторию — СМИ News 24: чартерный самолет с охраной президента ЮАР вылетел из Польши в Преторию Freepik

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Чартерный самолет южноафриканской авиакомпании South African Airways, на котором в Петербург должна была лететь служба безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и журналисты президентского пула, вылетел 18 июня из Варшавы в Преторию. Авиасудно не получило разрешения и не смогло продолжить путь в Россию, написал портал News 24.

Охрана и журналисты изначально должны были прилететь в Киев до визита туда Рамафосы и его коллег. Но оказались заблокированными в аэропорту Варшавы. Сначала службе безопасности и прессе пришлось провести 30 часов в самолете, только потом их доставили в гостиницу.

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Власти Польши ссылались на то, что у сотрудников службы безопасности нет необходимых разрешений на оружие. С четверга лайнер простоял в аэропорту. Перед вылетом в Санкт-Петербург, где президент и делегация встречались с российским лидером Владимиром Путиным, Венгрия не выдала разрешение на пролет над воздушным пространством страны. Было сказано, что служба безопасности вернется в Южно-Африканскую Республику.

Читателей News 24 удивила некомпетентность властей, об этом они написали в комментариях.

«Некомпетентность и высокомерие», — отмечали они.

Представители африканских стран прибыли в Санкт-Петербург на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине. Путин рассказал, что российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта на Украине. Стороны также подняли вопрос зерновой сделки.

До этого африканская делегация посетила Киев, где для них устроили традиционное «показательное шоу» с воздушной тревогой.