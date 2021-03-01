Самолет с новой партией российской вакцины «Спутник V» встретили в Сербии

Самолет с очередной партией российской вакцины от коронавинуса «Спутник V» прибыл в Сербию. Поставщиков встретили в Белграде президент страны Александр Вучич и посол Российской Федерации Александр Боцан-Харченко, сообщила «Газета.ru».

Сербия получила еще 100 тысяч доз вакцины. Препарат направили в институт «Торлак». Оттуда антиген распределят по центрам вакцинации.

Президент Сербии поблагодарил Россию за доставленный груз.

«Наши российские друзья следуют заключенным соглашениям, за что мы им безмерно признательны», — заявил он.

До конца 2021 года в Сербии планируют наладить производство «Спутника V», выпустив порядка 20 миллионов доз вакцины.

Ранее президент Молдавии Майя Санду поприветствовала регистрацию российского препарата в стране. Сейчас жители Молдавии могут выбрать одну из трех вакцин от коронавируса: российский «Спутник V», препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также вакцину британско-шведской фирмы AstraZeneca.