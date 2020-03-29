    29 марта 2020, 17:34

    Самолет с медиками разбился на Филиппинах

    Эля Данилюк

    ЧП произошло прямо у аэропорта Манилы. Самолет не успел набрать высоту и рухнул. На борту были врачи. Об этом в своем аккаунте в Тwittеr сообщило местное издание Manila Bulletin.

    Сразу после падения самолет загорелся. По предварительным данным, все, кто находился внутри, погибли. Очевидцы выкладывают видео с места пожара.

    По данным диппредставительства, борт был частным.

    В самолете находились восемь человек. Помимо врачей, которые перевозили медикаменты, были и иностранцы. СМИ заявляют о пациенте из Канады, которого собирались эвакуировать в больницу Японии. Также предположительно на борту находился и гражданин США. Информация об этом уточняется. Другие подробности аварии выясняются.

    Что стало причиной происшествия, пока не известно. На месте работают пожарные и врачи скорой помощи.

    Эпидемия не обошла стороной и Филиппины. Сейчас в стране у врачей горячая пора. Число случаев заболевания COVID-19 на Филиппинах достигло 1,4 тысячи.