Самолет с медиками разбился на Филиппинах

Сразу после падения самолет загорелся. По предварительным данным, все, кто находился внутри, погибли. Очевидцы выкладывают видео с места пожара.

По данным диппредставительства, борт был частным.

В самолете находились восемь человек. Помимо врачей, которые перевозили медикаменты, были и иностранцы. СМИ заявляют о пациенте из Канады, которого собирались эвакуировать в больницу Японии. Также предположительно на борту находился и гражданин США. Информация об этом уточняется. Другие подробности аварии выясняются.

Что стало причиной происшествия, пока не известно. На месте работают пожарные и врачи скорой помощи.

Эпидемия не обошла стороной и Филиппины. Сейчас в стране у врачей горячая пора. Число случаев заболевания COVID-19 на Филиппинах достигло 1,4 тысячи.