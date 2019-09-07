Самолет в ливрее в цветах украинского флага прилетел во Внуково

Лайнер государственной символикой Украины прилетел в московский аэропорт Внуково. Он подрулил к правительственному терминалу Внуково-2. Пилоты не отключали двигатели.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента, к лайнеру подъехали автобусы, в которых предположительно находятся заключенные украинцы из списка для обмена с Киевом.

Автобусы выехали из СИЗО «Лефортово», где находятся украинские заключенные Подробнее

Ранее корреспондент «360» сообщил, что из СИЗО «Лефортово» выехала автобусная колонна, состоящая из трех машин.

Подготовка к обмену заключенными между Москвой и Киевом началась после телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

5 сентября Путин заявил, что переговоры касательно обмена заключенными с украинской стороной практически завершены. Он отметил, что обмен будет масштабным.

6 сентября Зеленский издал указ о помиловании граждан из перечня имен на обмен. По предварительным данным, обмен должен состояться в субботу, 7 сентября.