Самолет с казахстанскими десантниками прилетел в Россию. Они примут участие в параде Победы

Самолет с десантниками приземлился на аэродроме «Чкаловский». Гостей разместят в военном санатории «Звенигородский». Так как действие режима повышенной готовности еще не сняли, то выходить за пределу территорий казахстанским военным можно только для проведения тренировок будущего выступления. Контактировать с жителями им строго запрещено.

Перед отправлением в Москву все десантники прошли тест на коронавирус. В России их будут проверять каждые три дня. И это не единственные карантинные меры, которые им придется соблюдать.

Раз в два дня их будут осматривать врачи. В комнатах санатория, где разместили десантников, ежедневно начнут проводит дезинфекцию и проветриваение. Все прибывшие военные получили санитайзеры и маски с перчатками. Тренироваться военные Казахстана будут на полигоне Алабино, начиная с 15 июня.

Традиционный парад Победы 9 мая в этом году не состоялся из-за ситуации с коронавирусом. Новую дату, 24 июня, назначил президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу.

Свое участие параде Победы в Москве уже подтвердили лидеры Казахстана, Киргизии, Сербии, Израиля, Молдавии, Палестины, Армении и других стран. Ранее Владимир Путин заявил, что к проведению парада Победы нужно подготовиться так, чтобы гарантировать иностранным гостям безопасность для их здоровья в условиях пандемии коронавируса.