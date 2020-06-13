    13 июня 2020, 17:28

    Самолет с казахстанскими десантниками прилетел в Россию. Они примут участие в параде Победы

    Анатолий Минкин

    Десантники Вооруженных сил Казахстана во главе с генерал-майором Даулетом Оспановым прибыли в Россию. Они примут участие в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.
    Самолет с казахстанскими десантниками прилетел в Россию. Они примут участие в параде Победы

    Самолет с десантниками приземлился на аэродроме «Чкаловский». Гостей разместят в военном санатории «Звенигородский». Так как действие режима повышенной готовности еще не сняли, то выходить за пределу территорий казахстанским военным можно только для проведения тренировок будущего выступления. Контактировать с жителями им строго запрещено.

    Перед отправлением в Москву все десантники прошли тест на коронавирус. В России их будут проверять каждые три дня. И это не единственные карантинные меры, которые им придется соблюдать.

    Раз в два дня их будут осматривать врачи. В комнатах санатория, где разместили десантников, ежедневно начнут проводит дезинфекцию и проветриваение. Все прибывшие военные получили санитайзеры и маски с перчатками. Тренироваться военные Казахстана будут на полигоне Алабино, начиная с 15 июня.

    Традиционный парад Победы 9 мая в этом году не состоялся из-за ситуации с коронавирусом. Новую дату, 24 июня, назначил президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу.

    Свое участие параде Победы в Москве уже подтвердили лидеры Казахстана, Киргизии, Сербии, Израиля, Молдавии, Палестины, Армении и других стран. Ранее Владимир Путин заявил, что к проведению парада Победы нужно подготовиться так, чтобы гарантировать иностранным гостям безопасность для их здоровья в условиях пандемии коронавируса.