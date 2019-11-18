Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке

Клинтон не исключила участие в борьбе за пост президента США в 2020 году Подробнее

Самолет совершал перелет из Нью-Йорка в Вашингтон. На его борту находилась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, говорится в материале. Из-за неисправности воздушное судно было вынуждено вернуться обратно в аэропорт вылета.

По информации телеканала, борт авиакомпании American Airlines вернулся в нью-йоркский аэропорт в 15:15 (23:15 по московскому времени). Это произошло после того, как один из сотрудников заметил неисправность.

Как позже рассказали пилоты воздушного судна, после того как самолет отдалился от терминала аэропорта на несколько километров, его начало трясти. Сотрудник аэропорта увидел дым и нашел металлический обломок взлетевшего судна.

Летевшие этим рейсом пассажиры смогли вылететь в Вашингтон другим авиарейсом. Они прибыли в столицу в 16:45 (00:45 по Москве).