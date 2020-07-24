Самолет с гумпомощью ООН упал из-за испуганных ослов

Самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, который перевозил гуманитарную помощь по заказу ООН, 15 июля потерпел крушение в Сомали. Причиной этому стали испуганные ослы.

Как пишет Daily Nation, животные испугались звуков совершающего посадку самолета и побежали в сторону взлетно-посадочной полосы (ВПП). Из-за этого пилоты были вынуждены резко изменить курс. Они повернули воздушное судно, из-за чего оно врезалось в дюны. В аварии никто не пострадал. На борту самолета находились три человека: два пилота и пассажир.

Крушение самолета произошло 15 июля в аэропорту города Беледуэйне в Сомали. Совершив жесткую посадку, воздушное судно развалилось и загорелось.

На следующий день после крушения кенийского самолета — 16 июля — на востоке Турции рухнул самолет-разведчик. На его борту находились сотрудники органов безопасности. В этой катастрофе погибли семь человек. Каким был маршрут самолета и кто именно находился на его борту, не уточнялось.