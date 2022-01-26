facebook_pixel
    26 января 2022, 16:24

    Самолет с гуманитарной помощью прибыл на Кубу из России

    Дарья Морозова

    Гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом прибыла на Кубу из России. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Самолет встретили посол России на Кубе Андрей Гуськов и первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес. Последняя поблагодарила правительство России за «бесценный вклад в кубинскую систему здравоохранения».

    Россия отправила гуманитарную помощь на Кубу уже в пятый раз. В общей сложности за все время было доставлено 85 тонн медикаментов, шприцов и защитных костюмов.