Самолет с гуманитарной помощью прибыл на Кубу из России

Гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом прибыла на Кубу из России. Об этом сообщило РИА ФАН.

Самолет встретили посол России на Кубе Андрей Гуськов и первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес. Последняя поблагодарила правительство России за «бесценный вклад в кубинскую систему здравоохранения».

Россия отправила гуманитарную помощь на Кубу уже в пятый раз. В общей сложности за все время было доставлено 85 тонн медикаментов, шприцов и защитных костюмов.