Мир 28 июня 2023, 18:40 Самолет с генпрокурором Мексики чуть не разбился из-за проблем с шасси Появилось видео аварийной посадки самолета с генпрокурором Мексики Манеро

Читать 360tv в

Самолет, на борту которого находился генеральный прокурор Мексики Герц Манеро, аварийно приземлился в аэропорту Фелипе Анхелес из-за проблем с шасси. Видео распространилось в Сети.

По информации Telegram-канала Baza, всего на борту было шесть человек. Когда лайнер приземлялся, у него не вышла передняя стойка шасси и самолет «клюнул» взлетно-посадочную полосу. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших лишь благодаря мастерству экипажа. Пилоты постарались дольше держать баланс на задних стойках, снижая скорость, чтобы самолет не переломился пополам, коснувшись земли носом. На кадрах виден как раз этот момент.

Реклама

Изначально бизнес-джет должен был сесть в другом аэропорте, но в Фелипе Анжелес были более благоприятные условия для аварийной посадки, поэтому авиационные службы направили его туда. Аэропорт работает в штатном режиме.