Самолет с футболистами разбился в Бразилии. Видео

Самолет с футболистами четвертого бразильского дивизиона «Пальмас» разбился у города Порту-Насиунал. В результате крушения погибли шесть человек.

На борту самолета находились четыре спортсмена футбольного клуба четвертого бразильского дивизиона «Пальмас». Также в самолете, помимо пилота, летел президент клуба Лукас Мейра, сообщило издание Globo.

На кадрах с места видно, что после столкновения с землей борт начал гореть. Кроме того, самолет полностью развалился на части.

Самолет потерпел крушение утром 24 января сразу после взлета в районе Порту-Насиунал, штат Токантис. Команда направлялась на выездной матч в Гоянию, где должна была сыграть против соперников из клуба «Вила-Нова». Игра была намечена на 25 января.

Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители. Личности погибших уже удалось установить. Во время крушения погибли футболисты: Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркус Молинари. Всем спортсменам было от 23 до 28 лет. Бортом управлял пилот Вагнер.

Футбольный клуб «Пальмас» выразил соболезнования родным и близким погибших.