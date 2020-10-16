Самолет с 27 российскими детьми из Сирии сел в Подмосковье

На аэродроме Чкаловский в Подмосковье совершил посадку борт Минобороны, на борту которого находились 27 российских детей, вывезенных из Сирии.

Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой. Как уточнило РИА «Новости» в своем Telegram-канале, дети были вывезены из неподконтрольного Дамаску лагеря Аль-Холь.

Деятельность по возвращению в Россию несовершеннолетних россиян из Сирии и Ирака началась в 2017 году. На сегодняшний день домой вернулись 197 детей.

В начале октября российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) передал гуманитарную помощь сирийским детям. Ее получили жители населенного пункта Шамия в провинции Латакия. Были выданы школьные принадлежности, рюкзачки. А также выдали продовольственные наборы первоклашкам и семьям детей погибших военнослужащих САР.