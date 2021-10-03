Самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» разбился в Канаде

Легкомоторный самолет Cessna 172 с баннером «Ты выйдешь за меня?» разбился в Монреале, неподалеку от места проведения фестиваля инди-музыки Osheaga Get Together. Жертвой крушения стал один человек.

Погибший находился в самолете. Еще один человек пострадал, он также находился на борту воздушного судна, сообщил местный телеканал CTV News.

На место ЧП в парке Дьепп прибыли правоохранители и экстренные службы. По словам представителя полиции Вероники Комтуа, пострадавшего доставили в больницу.

Причины крушения самолета будет устанавливать канадский совет по безопасности на транспорте. На случившееся отреагировала мэр Монреаля Валери Планте.

«Мы внимательно следим за развитием событий после крушения небольшого самолета в парке Дьепп. Мои мысли с семьей покойного», — написала политик у себя в Twitter.

По данным La Presse, Cessna 172 принадлежит компании Publicite Aerogram, которая занимается воздушной рекламой. Расследование продолжается.