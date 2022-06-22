Самолет с 126 пассажирами загорелся в аэропорту Майами

Самолет загорелся в аэропорту Майами. По данным Associated Press, при происшествии пострадали три человека.

Самолет загорелся после приземления на территории аэропорта. Воздушное судно совершало перелет из Санта-Доминго (Доминиканская Республика). На борту самолета было 126 пассажиров.

Как указано в сообщении агентства, разрушение шасси при посадке стало причиной пожара.

В результате происшествия пострадали три человека, им потребовалась помощь медиков. Директор по связям с общественностью Департамента авиации Майами-Дейд Грег Чин сообщил, что в больницу пострадавших доставили с легкими травмами, отметил CBS News. Остальным пассажирам помощь врачей не понадобилась.

Как указал NBC Miami, возгорание удалось быстро потушить.

В начале июня стойка шасси загорелась при посадке у самолета, выполнявшего рейс Казань — Сочи. На борту лайнера находились около 200 человек. Пожар оперативно потушили. Пассажиры при происшествии не пострадали.