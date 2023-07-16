Мир 16 июля 2023, 19:28 Самолет рухнул во время авиашоу в Финляндии Yle: на авиашоу в Коувола в Финляндии при крушении самолета погиб пилот YouTube

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На авиашоу в финском городе Коувола рухнул самолет. Пилот, управлявший им, погиб. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщил местный сайт Yle.

«Человек, управлявший самолетом, погиб, когда самолет врезался в дерево», — рассказали правоохранители.

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В тот момент, когда самолет начал падать, пилот выполнял фигуры высшего пилотажа.

Полиция сейчас устанавливает причины авиакатастрофы. В ведомстве также сообщили, что зрители шоу были далеко и не пострадали.

Ранее стало известно о крушении легкомоторного самолета Cessna в Калифорнии. На борту бизнес-джета было шесть человек, все они погибли. Воздушное судно не долетело до пункта назначения около 100 километров, упало в поле и загорелось.

Во вторник, 11 июля, в Сомали совершил аварийную посадку пассажирский самолет Embraer 120. В Сети появилось видео с кадрами очень жесткой посадки. При приземлении лайнер на огромной скорости развернуло на взлетной полосе, после чего он врезался в забор. Однако все 34 человека на борту выжили. Лишь двое получили травмы.