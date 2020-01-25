Самолет рухнул на зрителей в Гватемале и убил двух человек. Видео

Пилот легкомоторного самолета тренировался перед авиашоу в Гватемале. На мероприятие уже пришли зрители. В какой-то момент что-то пошло не так: самолет резко притянуло к земле, он ударился об землю и влетел в людей.

Погибли две американки и сам пилот. Очевидцы сняли крушение на видео.

На кадрах видно, как самолет исполняет фигуры высшего пилотажа. Потом его начинает крутить, он за несколько секунд теряет высоту и падает. По данным местного телеканала Guatevision, в результат ЧП погибли американки Мария Луиза Шлезингер Семпе и Йоханна Пассарелли Шлезингер. Несовершеннолетний сын Пассарелли получил ранения. Его самолетом доставили в столичную больницу.

Информации о том, кто сидел за штурвалом самолета, пока нет. Аэроклуб Гватемалы выразил соболезнования близким погибших и сообщил, что авиашоу отменили.