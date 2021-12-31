Самолет-разведчик США пролетел над Восточной Украиной

Самолет-разведчик США совершил полет над востоком Украины. Это произошло утром 30 декабря и это уже второй подобный полет за последние дни. Об этом сообщила сотрудница телекомпании CNN в своем Twitter.

Журналистка написала, ссылаясь на источник, что «другой полет самолета-разведчика провели над восточной Украиной ВВС США». По имеющимся данным, полет прошел за несколько часов до запланированного телефонного разговора президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Ранее телеканал сообщил, ссылаясь на командование вооруженных сил США в Европе, что «совершенный 27 декабря полет стал первым случаем, когда самолет JSTARS собирал данные в воздушном пространстве Украины».

Самолет E-8 Joint STARS представляет авиакомплекс дальнего наблюдения и целеуказания. Он предназначается для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток и при любых погодных условиях.

Американские самолеты не пересекают границы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Однако датчики самолетов могут собирать информацию о передвижениях военных по земле, потенциально по обе стороны границы, без захода в спорные районы или в воздушное пространство России.