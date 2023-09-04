Мир 04 сентября 2023, 01:35 Самолет разбился во время гендер-пати в Мексике Excelsior: пилот погиб при крушении самолета во время гендер-пати в Мексике Pxhere

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Легкомоторный самолет разбился во время вечеринки по определению пола ребенка в штате Синалоа на западе Мексики. Об этом сообщила газета Excelsior.

Самолет должен был пролететь над гостями торжества и выпустить дым розового или синего цвета.

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Во время пролета над поместьем, где проводилась вечеринка, воздушное судно выпустило дым розового цвета. Вскоре после этого легкомоторный самолет начал терять высоту.

Пилот попытался увести воздушное судно от деревьев, которые находились на его пути, но в результате маневра самолет потерпел крушение.

Спасателей вызвали участники вечеринки. Пилота самолета обнаружили живым, но с серьезными травмами. Несмотря на усилья медиков, 38-летний мужчина позже скончался в больнице.

В июле шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna в Калифорнии. Крушение воздушного судна произошло под Сан-Диего. Борт вылетел из Лас-Вегаса, но в 100 километрах от пункта назначения рухнул в поле и загорелся.