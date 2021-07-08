Самолет разбился после взлета в Швеции

Самолет разбился недалеко от аэропорта Эребру (Швеция) во время взлета. На борту воздушного судна находились девять человек: восемь парашютистов и пилот, сообщил Expressen.se.

В полиции описали аварию как «очень серьезную».

После крушения воздушное судно загорелось. Спасатели потушили пожар в 20:20 по местному времени.

«Речь идет о винтовом самолете, в котором в общей сложности девять человек, из которых восемь парашютистов и пилот», — приводятся слова пресс-менеджера Морского и воздушного спасательного центра Карла-Йохана Линде.

Информации о пострадавших пока нет.

Во вторник, 6 июля, самолет Ан-26 вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Незадолго до посадки в аэропорту экипаж перестал выходить на связь. Спустя несколько часов поисков обломки борта нашли недалеко от поселка. Ан-26 врезался в скалу при заходе на посадку.

Всего в самолете летели 28 человек, из которых шестеро были членами экипажа. В связи с гибелью людей на Камчатке объявили трехдневный траур.