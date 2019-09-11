Самолет разбился и загорелся вблизи аэропорта в Огайо. Видео

Крушение и дальнейшее возгорание грузового самолета произошло 11 сентября около 03:00 по местному времени (10:00 по московскому). Воздушное судно перевозило автомобильные детали. На борту находились два человека, их судьба остается неизвестной.

Прибывшие на место крушения пожарные оперативно справились с огнем.

По словам сотрудников безопасности аэропорта, они не получали от экипажа рухнувшего самолета сигнала бедствия. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего, сообщила газета «Взгляд».