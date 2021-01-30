Самолет президента Эквадора вернулся в аэропорт вскоре после взлета из-за технической неполадки
«У президентского самолета возникла техническая неисправность, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку», — сообщила в Twitter пресс-служба президента Эквадора.
Там добавили, что все пассажиры вернутся на родину «в ближайшие несколько часов».
Эту неделю Ленин Морено находился в США с официальным визитом. Он, в частности, встречался с американскими сенаторами, обсуждая развитие экономических связей и жизнь эквадорской диаспоры в Штатах.
Несколько лет отношения двух стран осложняло то, что Эквадор укрывал в своем посольстве в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. США добиваются его выдачи из Великобритании, обвиняя в публикации секретных сведений, нанесших урон национальной безопасности.
В апреле 2019 года Морено лишил Ассанжа убежища и гражданства республики. Активиста задержала британская полиция, с тех пор он находится под стражей.