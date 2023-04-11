Мир 11 апреля 2023, 21:44 Самолет премьера Украины «украсили» эмодзи с мольбой об истребителях Эмодзи с мольбой об истребителях нашли на самолете премьера Украины Шмыгаля YouTube

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На самолет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля нанесли молящие об истребителях эмодзи. Снимок украинский политик опубликовал в Twitter.

В кадр попали эмодзи истребителя и рук, сложенных в мольбе. Шмыгаль прилетел на этом самолете в Канаду на переговоры с премьер-министром страны Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд. Участники встречи планируют подписать соглашения об усилении экономической помощи Украине.

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Пока остается неясным, редактировалось ли изображение, или действительно украинский борт «украсили» символичным посланием.

Трюдо заявил, что страна направит Украине новый пакет военной помощи. В него вошли автоматы, пулеметы и патроны, заявил премьер-министр во время пресс-конференции со Шмыгалем.

Ранее Словакия и Украина заключили соглашение о передаче Киеву 13 истребителей МиГ-29 и двух ЗРК ПВО «Куб». ВСУ получат истребители в дар, в Братиславе ждут за них компенсации от Евросоюза.