Самолет потерпел крушение в Альпах. Выживших нет

По данным правоохранителей, прибывшие на место спасатели и пожарные констатировали смерть граждан, находившихся в момент крушения на борту самолета.

«Жертвами стали два швейцарца в возрасте 66 и 50 лет и два австрийца в возрасте 50 и 46 лет», — говорится в релизе полиции кантона.

Сейчас правоохранителями проводится расследование инцидента. Им предстоит установить причины крушения самолета.

Несколько часов назад стало известно, что легкомоторный самолет упал на жилой дом в городе Везель в Германии. В результате происшествия погибли три человека. После падения на крышу дома самолет загорелся. Как уточнили правоохранители, в доме пять квартир. Сейчас все помещения осматриваются, поэтому количество пострадавших может возрасти.