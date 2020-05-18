Самолет пилотажной группы ВВС разбился в Канаде. Видео

Самолет пилотажной группы канадских ВВС Snowbirds разбился у города Камлупс (Британская Колумбия — прим.ред.). Как сообщил Министр здравоохранения Эдриан Дикс, один человек был доставлен в больницу. Очевидцы сообщают об одной жертве.

Канадские военно-воздушные силы подтвердили факт крушения в официальном Twitter. «Наша приоритетная задача в настоящее время — определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб», — говорится в заявлении. На месте крушения работают экстренные службы и спасательные воздушные суда, направленные из местного аэропорта. Очевидец сообщил местным СМИ, что самолет разбился почти сразу после взлета. Пилот успел катапультироваться.