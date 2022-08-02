Самолет Пелоси сел на Тайване

Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване.

Тайваньская сторона в ближайшее время проведет пресс-конференцию прямо из аэропорта, с прямой трансляцией на телеканалах.

Тем временем у аэропорта Тайбэя собрались местные жители, чтобы увидеть прилет борта Пелоси.

Американский телеканал CNBC писал, что Белый дом сообщил Китаю о том, что планы Пелоси о посещении Тайваня никак не согласованы с администрацией президента Джо Байдена. При этом китайские власти отказываются принимать позицию США.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь подчеркивал, что прилет Пелоси на Тайвань серьезно подорвет отношения между КНР и США.