Самолет отправился за россиянами в Бразилию и Перу

Сообщается, что сначала самолет заберет часть русских граждан в Рио-де-Жанейро. Затем он отправится в Лиму. Оттуда прямым рейсом долетит до Москвы. Всего Azur Air сможет вывезти до 500 пассажиров

Лайнер должен приземлиться в Москве 3 апреля в 8:30, написал сайт «Известия».

Полеты организованы в рамках договоренностей между Росавиацией, МИД РФ и Ростуризмом по возвращению россиян домой.