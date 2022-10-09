Самолет нарисовал в небе самый большой портрет Елизаветы II | 360°

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Самолет нарисовал в небе самый большой портрет Елизаветы II

Пилот Лархлид нарисовала в небе огромный портрет Елизаветы II для сбора денег на хоспис

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Пилот легкомоторного самолета Piper PA-28 Амаль Лархлид нарисовала в небе самый большой в мире портрет британской королевы Елизаветы II ради благотворительного проекта. Полет позволил собрать пожертвования на сумму более тысячи фунтов стерлингов, пишет издание Daily Mail.

Лархлид «рисовала» портрет королевы около двух часов. За полетом можно было следить на сервисе FlightRadar. Воздушное судно проделало путь протяженностью 412 километров, создав портрет шириной около 63 километров и высотой около 104 километров.

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Профиль британской королевы оказался над Оксфордом, корону начертили от Милтон-Кинса до Уоркшира. Драгоценный камень в центре тиары расположился над Нортгемптоном.

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«Для меня было честью спланировать и выполнить этот полет ради благого дела. Спасибо всем за вашу поддержку!» — поблагодарила пилот всех неравнодушных за пожертвования.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась из-за преклонного возраста. Это следует из опубликованной выписки свидетельства о смерти монарха.

Благотворительность

Елизавета II

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