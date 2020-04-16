Самолет МиГ-31 разбился в Казахстане. Видео

Самолет МиГ-31 военно-воздушных сил Казахстана разбился недалеко от аэропорта Караганды. Летчики успели катапультироваться и остались живы.

Экипаж выполнял плановый полет и готовился к боевому дежурству у Караганды. Когда борт взлетел, один из двигателей самолета начал гореть.

«После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта», — сообщает Минобороны республики.

В итоге члены экипажа остались живы, а самолет рухнул на землю. Сейчас на месте крушения работают сотрудники поисково-спасательной службы военно-воздушных сил Казахстана. Министр обороны страны поручил создать комиссию, которая займется выяснением причин произошедшего.