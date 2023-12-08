08 декабря 2023, 08:50
Самолет МЧС России вылетел в Египет с гуманитарной помощью для Газы
МЧС РФ направило самолет с 20 тоннами гуманитарной помощи для Газы
Спецборт МЧС России вылетел в Египет, на его борту находится 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 направляется в египетский город Эль-Ариш. Сотрудники МЧС России передадут гуманитарный груз представителям Египетского общества Красного Полумесяца, затем его отправят в Газу.
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В ведомстве уточнили, что помощь для пострадавших в палестино-израильском конфликте организована Кабардино-Балкарской Республикой.
Очередной виток конфликта произошел 7 октября после обстрела территории Израиля членами палестинского движения ХАМАС. Тель-Авив санкционировал ответный огонь по сектору Газа.
В анклаве находились в том числе граждане России. Дипломаты, а также МЧС России организовали эвакуацию граждан. В МИД РФ сообщили, что большая часть россиян покинула Газу.
Египет
МЧС РФ
Конфликт Израиля и Палестины
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