Мир 08 декабря 2023, 08:50 Самолет МЧС России вылетел в Египет с гуманитарной помощью для Газы МЧС РФ направило самолет с 20 тоннами гуманитарной помощи для Газы Самолет МЧС России с гуманитарной помощью / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спецборт МЧС России вылетел в Египет, на его борту находится 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 направляется в египетский город Эль-Ариш. Сотрудники МЧС России передадут гуманитарный груз представителям Египетского общества Красного Полумесяца, затем его отправят в Газу.

Реклама

В ведомстве уточнили, что помощь для пострадавших в палестино-израильском конфликте организована Кабардино-Балкарской Республикой.

Очередной виток конфликта произошел 7 октября после обстрела территории Израиля членами палестинского движения ХАМАС. Тель-Авив санкционировал ответный огонь по сектору Газа.

В анклаве находились в том числе граждане России. Дипломаты, а также МЧС России организовали эвакуацию граждан. В МИД РФ сообщили, что большая часть россиян покинула Газу.